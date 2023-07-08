Хакасский депутат заявил об отказе работать под началом губернатора Коновалова

Депутат Верховного Совета Хакасии Николая Разумов вышел из фракции и партии КПРФ, сообщив изданию «Новости Хакасии», что на этот шаг его подтолкнули итоги работы Валентина Коновалова на посту главы республики. Соответствующие официальные заявления он подал на последней перед каникулами сессии регионального парламента.

По мнению парламентария, действующий глава региона Коновалов «не сдержал своих обещаний и ничего толком не сделал в Хакасии».

Разумов напомнил, что в 2018 годы в Бейском районе люди голосовали за КПРФ, но получивший губернаторский пост коммунист Коновалов и его правительство «не помогли жителям района в решении их проблем».

Он подчеркнул, что за пять лет не случилось решительных изменений по водоснабжению, строительству дорог, приведению в порядок домов культуры и школ. А Куйбышевский сельсовет был и остается «самой потерянной точкой Хакасии».

«Мой округ ничего не получил. Поэтому я ушел из партии и уже подал документы в ТИК как самовыдвиженец, чтобы продолжить отстаивать интересы Бейского района», — подвел итог Разумов.

Отметим, нынешний созыв Верховного Совета Хакасии будет сохранять свои полномочия до избрания своих сменщиков в сентябре 2023 года.

Накануне сообщалось, что депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, который представляет интересы избирателей Хакасии в нижней палате российского парламента, потребовал от властей Хакасии решить проблемы с зарплатами медиков.