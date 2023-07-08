Немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что дни президента Украины Владимира Зеленского будут сочтены из-за ошибки в отношениях с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если Зеленский не сможет втянуть НАТО в опосредованную войну США, его дни сочтены», — утверждает Дотком.

По его мнению, конец власти Зеленского может наступить тогда, когда он не сможет втянуть в вооруженный конфликт с Россией силы НАТО. Бизнесмен считает, что Зеленский совершил глупую и дорогостоящую ошибку, когда прислушался к пустым обещаниям о неизменной поддержке со стороны американского правительства «в обмен на отказ от разумного мирного соглашения с Россией».

Дотком указал, что Украина стала еще одной «страной-жертвой США».

Как отметил президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, своими заявлениями о желании показать результаты на поле боя до июльского саммита НАТО Зеленский рекламирует себя.

Ранее Шольц назвалпричину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.