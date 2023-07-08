В Южной Корее сообщили об обсуждении Сеула и Вашингтона вопросов ядерного планирования

Первое заседание новой консультативной группы по вопросам ядерного планирования между Южной Кореей и США пройдет 18 июля в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

По данным агентства, переговоры состоятся под председательством первого заместителя главы управления по нацбезопасности Южной Кореи Ким Тхэ Хё и координатора по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов Курта Кэмпбелла.

Уточняется, что стороны обсудят обмен информацией, механизм консультаций, а также планы по усилению ядерного сдерживания КНДР.

26 июня МИД КНДР обвинил США и Южную Корею в увеличении напряженности на полуострове «до грани ядерной войны» и заявил о намерении Северной Кореи укреплять свою оборону.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ёль говорил, что союз между Сеулом и Вашингтоном усилился и возрос до «ядерного альянса».

6 мая сообщалось, что вашингтонская декларация, которую подписали США и Южная Корея, нацелена на решение более фундаментальных задач, нежели совместное использование ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.