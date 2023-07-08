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В Белом доме оценили вопрос переброски ЧВК «Вагнер» из России в Белоруссию

Белый дом: вопрос, переберется ли ЧВК «Вагнер» из России в Белоруссию, все еще открыт

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Евгений Биятов/РИА Новости

В США заявили, что вопрос о том, переберется ли частная военная компания «Вагнер» из России в Белоруссию, остается открытым. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Этим утром у меня была возможность встретиться с коллегой из Польши, с советником по национальной безопасности в Польше. Первой и главной темой разговора была растущая угроза, исходящая от Белоруссии. Вопрос о том, переберется ли туда в итоге «Вагнер», что, кстати говоря, все еще остается открытым вопросом, и утверждения о потенциальном размещении ядерного оружия на территории Белоруссии <…>, это все мы принимаем во внимание», — сказал он.

Накануне советник главы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в лагеря, которые были предложены президентом республики Александром Лукашенко.

6 июля белорусский лидер пообещал, что раскроет местонахождение в Белоруссии лагерей размещения членов ЧВК «Вагнер» при выполнении одного условия.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что заявление президента Белоруссии о ЧВК «Вагнер» и ее главе Евгении Пригожине от 24 июня сохраняет свою актуальность. При этом он отказался комментировать слова белорусского лидера о местоположении ЧВК и Пригожина.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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