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В Молдавии приняли решение о выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из МПА СНГ

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Михай Карауш/РИА Новости

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что депутаты правящей партии приняли решение денонсировать конвенцию о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гросу, проект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ поддержали 55 депутатов.

Бывший президент Молдавии, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что решение правящей партии республики о выходе из соглашений с СНГ и денонсации конвенции Межпарламентской ассамблеи Содружества является «глупостью». По его мнению, страна должна ориентироваться на национальные интересы.

В 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей.

Ранее больше половины жителей Молдавии выступили против выхода страны из СНГ.

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