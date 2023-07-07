В Госдуме призвали ввести визовый режим с государствами Средней Азии

Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в эфире радиостанции «Говорит Москва» обратил внимание на рост преступности в России с участием мигрантов, а также на частую необоснованность получения российского гражданства иностранцами. По его мнению, с государствами Средней Азии необходимо ввести визовый режим.

«Этот конвейер с раздачей паспортов пора останавливать. Многие этнические русские годами не могут получить российское гражданство, а люди, не знающие языка, получают его за считанные месяцы или даже дни. Требуем начать масштабную проверку всей миграционной службы и привлечь к ответственности тех, кто построил бизнес на продаже гражданства РФ», — сказал Миронов.

Также он предложил подчинить миграционную службу напрямую президенту России.

Накануне сообщалось, что в Тюменской области мигранта осудили за секс с девочкой-подростком.

Ранее приезжий изнасиловал восьмиклассницу из Подмосковья, которая ушла из дома после ссоры с семьей.