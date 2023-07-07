Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали ввести визовый режим с государствами Средней Азии

Депутат Госдумы Миронов предложил ввести визовый режим с государствами Средней Азии

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутат Государственной думы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в эфире радиостанции «Говорит Москва» обратил внимание на рост преступности в России с участием мигрантов, а также на частую необоснованность получения российского гражданства иностранцами. По его мнению, с государствами Средней Азии необходимо ввести визовый режим.

«Этот конвейер с раздачей паспортов пора останавливать. Многие этнические русские годами не могут получить российское гражданство, а люди, не знающие языка, получают его за считанные месяцы или даже дни. Требуем начать масштабную проверку всей миграционной службы и привлечь к ответственности тех, кто построил бизнес на продаже гражданства РФ», — сказал Миронов.

Также он предложил подчинить миграционную службу напрямую президенту России.

Накануне сообщалось, что в Тюменской области мигранта осудили за секс с девочкой-подростком.

Ранее приезжий изнасиловал восьмиклассницу из Подмосковья, которая ушла из дома после ссоры с семьей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях