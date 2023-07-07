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Орбан объявил о поддержке курса Швеции в НАТО

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Будапешт поддерживает вступление Швеции в НАТО

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Marton Monus/Reuters

Власти Венгрии не имеют ничего против вступления Швеции в Североатлантический альянс, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС. По его словам, Будапешт уже одобрил путь королевства в НАТО.

«Правительство Венгрии уже приняло решение по Швеции в НАТО, оно было положительным», — пояснил Орбан.

Он также добавил, что в ситуации вокруг вступления Швеции, чему препятствует Турция, Венгрия контактирует как с Анкарой, так и с НАТО в целом.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на вступления в НАТО еще в мае 2022 года, нарушив многолетний отказ от присоединения к военному альянсу под предлогом конфликта на Украине. Интеграция двух государств столкнулась с сопротивлением со стороны Турции, потребовавшей изменений от северных стран по треку борьбы с террористами, в особенности курдскими группами, связанными с попыткой турецкого госпереворота 2016 года. И если Хельсинки все проблемы с Анкарой урегулировал, вступив в НАТО в апреле 2023 года, то Стокгольм до сих пор не смог договориться с турецкой стороной. При этом Венгрия опасения Турции поддерживает, обещая ратифицировать присоединение Швеции к альянсу только после Анкары.

Ранее в Турции назвали процесс расширения НАТО угрозой для страны.

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