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Китай запретил ввоз продуктов из Японии из-за «Фукусимы»

Китай запрещает ввоз продуктов из Японии из-за сброса воды с АЭС «Фукусима» в море

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Global Look Press

Китайские власти решили запретить ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за намерения Токио сбросить в море зараженную воду с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает РИА Новости.

«С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей, китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из десяти префектур Японии, включая Фукусиму», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Китай и Гонконг обеспокоены планом Японии по сбросу очищенных сточных вод с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан. Из-за этого создается реальная угроза для экономики страны в области поставок косметики и морепродуктов. Власти двух крупных импортеров японских товаров в очередной раз выразили обеспокоенность по поводу этого предложения даже после того, как Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что такая стратегия утилизации безопасна и соответствует мировым стандартам.

При этом власти Гонконга даже готовы ограничить закупку морепродуктов из зон повышенного риска после сброса отходов со станции.

Ранее Россия жестко ответила Японии, отказав в переговорах по вылову рыбы у Курил.

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