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В США принимают ставки на то, кто пронес в Белый дом кокаин

Букмекеры считают Хантера Байдена фаворитом среди тех, кто мог пронести кокаин в Белый дом

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Carlos Barria/Reuters

Американские букмекеры считают сына президента США, бизнесмена Хантера Байдена фаворитом среди тех, кто мог пронести кокаин в Белый дом, сообщает телеканал Fox News.

Ставки предлагают сделать несколько букмекерских контор — BetOnline и Sportsbetting дают на Хантера Байдена коэффициент 1,7, что делает его лидером среди предполагаемых хозяев дозы наркотика, которую нашли в резиденции президента США.

При этом сам Джо Байден и его супруга Джилл Байден находится в самом низу списка, с коэффициентами 150 и 100. Среди других предположений выделяется Анджелина Джоли, с коэффициентом 14.

Коста-риканская букмекерская контора Bovada отдала первое место категории «случайный» турист, но Хантер Байден все равно остается в лидерах с коэффициентом 2. Букмекеры также подозревают сотрудников Секретной службы США и уборщиков Белого дома.

Ранее сообщалось, что сын американского президента Джо Байдена Хантер, который известен по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией, был в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен кокаин.

Ранее Трамп предположил, кому мог принадлежать обнаруженный в Белом доме кокаин.

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