СМИ сообщили о смерти бывшего лидера колумбийских повстанцев Маркеса

По информации, полученной от правительственных источников и опубликованной газетой El Tiempo, Лусиано Марин Аранго, известный как Иван Маркес, один из лидеров распущенной повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК), умер год спустя после неудачного покушения на него. Колумбийские власти пока не подтвердили официальную информацию о его смерти. Первым о ней сообщил журналист Ямид Амат на телеканале Canal 1, утверждая, что Маркес не полностью восстановился после нападения.

В июле прошлого года журнал Semana сообщил о покушении на Маркеса, в результате которого он, по информации журнала, погиб. Однако позже колумбийские власти заявили, что бывший лидер РВСК выжил и был доставлен в больницу в Каракасе.

Вооруженный конфликт между Колумбийским правительством и РВСК начался в 1960-х годах и унес жизни более 200 тыс. человек, превратив еще миллионы местных жителей в беженцев. 24 ноября 2016 года в Гаване было подписано соглашение о прекращении конфликта между представителями правительства Колумбии и РВСК. После разоружения повстанцев на основе их организации была создана политическая партия под контролем международной мониторинговой миссии при поддержке ООН.

В августе 2019 года на YouTube было опубликовано видео с выступлением Маркеса, в котором он заявил о намерении некоторых бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе.

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