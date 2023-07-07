Посол Грузии раскритиковал Киев за требование вернуться в Тбилиси

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили свой назвал отъезд в Тбилиси понижением дипломатических отношений, сообщает телеканал «Имеди».

«Это означает понижение уровня дипломатических отношений. После этого следует разрыв дипломатических отношений. Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной», — рассказал Закарашвили.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны выслать грузинского посла и передать предписание о том, чтобы он покинул государство в течение 48 часов. Также он призвал грузинские власти передать Украине Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины.

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси не станет вести с послом Грузии на Украине Георгием Закарашвили, которому украинские власти предписали покинуть страну в течение 48 часов, никакие консультации по поводу грузинского экс-президента Михаила Саакашвили.

Ранее посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили, заявил, что уедет с Украины в четверг, 6 июля.

Ранее в МИД Грузии заявили об обострении отношений с Украиной.