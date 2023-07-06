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Грузия не намерена вести с высланным с Украины послом консультаций по поводу Саакашвили

МИД Грузии отклонил возможность консультаций по поводу Саакашвили с послом Украины

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Irakli Gedenidze/Reuters

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси не станет вести с послом Грузии на Украине Георгием Закарашвили, которому украинские власти предписали покинуть страну в течение 48 часов, никакие консультации по поводу грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Его слова передает ТАСС.

«МИД Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом», — указал Дарчиашвили.

По его информации, посол уже покинул украинскую территорию и теперь направляется в Грузию.

Накануне Закарашвили, которому украинские власти предписали покинуть страну в течение 48 часов, заявил, что уедет с Украины в четверг, 6 июля.

До этого Дарчиашвили сообщил, что Закарашвили в ближайшее время вернется в Тбилиси после рекомендации украинских властей покинуть страну для консультаций из-за ситуации вокруг Саакашвили.

Ранее в МИД Грузии заявили об обострении отношений с Украиной.

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