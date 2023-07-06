Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог сравнил беспорядки во Франции с Евромайданом

Политолог Перла: беспорядки во Франции напоминают Евромайдан 2013-2014 годов

close
100%
Juan Medina/Reuters

Политолог Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv предположил, что беспорядки во Франции были спровоцированы намеренно. По его словам, во французских городах можно наблюдать те же технологии, что использовались на Евромайдане 2013–2014 годов в Киеве, а также на незаконных митингах в поддержку блогера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) в России.

«Достаточно вспомнить этот знаменитый сжатый кулак, который наблюдался что у украинской «Боротьбы», что у последователей Навального*, что у армянских сторонников [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна во время его переворота», — обратил внимание политолог.

Он добавил, что ситуация во Франции на сегодняшний день крайне тревожная, поскольку речь уже не просто о митингах, а о настоящем бунте.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады.

К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате беспорядков полиция задержала свыше 1 тыс. человек. МИД Франции объявил о прекращении протестов лишь 5 июля.

6 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что беспорядки во Франции можно считать гражданской войной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях