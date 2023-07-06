Политолог сравнил беспорядки во Франции с Евромайданом

Политолог Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv предположил, что беспорядки во Франции были спровоцированы намеренно. По его словам, во французских городах можно наблюдать те же технологии, что использовались на Евромайдане 2013–2014 годов в Киеве, а также на незаконных митингах в поддержку блогера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) в России.

«Достаточно вспомнить этот знаменитый сжатый кулак, который наблюдался что у украинской «Боротьбы», что у последователей Навального*, что у армянских сторонников [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна во время его переворота», — обратил внимание политолог.

Он добавил, что ситуация во Франции на сегодняшний день крайне тревожная, поскольку речь уже не просто о митингах, а о настоящем бунте.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады.

К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате беспорядков полиция задержала свыше 1 тыс. человек. МИД Франции объявил о прекращении протестов лишь 5 июля.

6 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что беспорядки во Франции можно считать гражданской войной.