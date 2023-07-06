На Украине призвали Запад поменять отношение к России

На данный момент в мире нет ни одной страны, которая бы проводила такое количество реформ, как Украина, считает спикер украинского МИД Олег Николенко. Так в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отреагировал на заявление Белого дома о том, что Киеву нужно провести ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического альянса, прежде чем присоединиться к блоку.

«Коренные внутренние преобразования на Украине неотвратимо будут продолжаться. В то же время считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это — отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности. Как только наши партнеры будут рассматривать вопрос членства Украины в НАТО без оглядки на Москву, станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в альянсе уже на этом этапе отвечает интересам безопасности союзников», — написал Николенко.

Он также добавил, что взяв Киев в НАТО, страны — участницы блока якобы помогут восстановить мир не только на Украине, но и во всей Европе. Николенко подчеркнул, что такое решение поможет помешать «будущей российской агрессии».

Украина пытается активизировать процесс вступления в Североатлантический альянс с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству. При этом руководство Украины настаивает на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.