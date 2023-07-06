Лукашенко отреагировал на сообщения о смерти мужа Тихановской

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал вбросом информацию о смерти мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщает ТАСС.

«Чтобы тему перебить, они вбросили это громкое заявление. Но я знаю, откуда ноги растут», — сказал президент и предложил «показать тело» Тихановского.

20 июня Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор бывшему кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Тихановской, покинувшей страну, вернуться на родину и отбыть назначенное ей наказание.

Тихановская выдвигалась на пост президента Белоруссии на выборах в августе 2020 года, после которых она уехала из страны. Сообщалось, что экс-кандидат проживает в Литве, в СНГ она объявлена в межгосударственный розыск.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.