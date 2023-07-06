Лукашенко рассказал, когда могут начаться переговоры о мире на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться осенью. Такое мнение он выразил на встрече с представителями СМИ, передает ТАСС.

Как подчеркнул Лукашенко, главное, чтобы этот конфликт прекратился.

По его мнению, проведение переговоров в сентябре маловероятно. «Но очень многое говорит о том, что осенью должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно, не в сентябре, позже, но осенью», — сказал президент Белоруссии.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Борррель заявил, что ожидает важных событий по Украине в период председательства Испании в ЕС — в ближайшие полгода. Он также отметил возможность переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.