Лукашенко рассказал, чем займется после своего президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не сам поставил себя в руководстве государства и не получает чего-то особенного на своей должности, передает БелТА. По его словам, соответствующие полномочия ему дал белорусский народ.

«Если вы думаете, что, находясь у этой власти, я что-то чрезмерное получил, и получил ли вообще, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ <...> Не я же решаю, быть мне у власти или нет», — отметил Лукашенко на встрече с представителями СМИ.

Он также добавил, что не считает себя единственным человеком, способным руководить страной. Лукашенко подчеркнул, что в определенный момент он покинет свой пост и это заставляет его думать о дальнейшей судьбе республики.

«Задумываюсь о том, что будет дальше, что будет после меня. Но если я буду жив после президентского срока, я буду идти этим путем и бороться за суверенную и независимую Беларусь <…> Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний», — заключил президент Белоруссии.

Лукашенко возглавляет Белоруссию почти 30 лет, неофициальный титул «последний диктатор Европы» он получил благодаря бывшему госсекретарю США Кондолизе Райз, назвавшей политика таким образом еще в 2005 году. С тех пор западные СМИ зачастую используют подобную характеристику в отношении белорусского лидера. При этом сам Лукашенко не раз пользовался этим прозвищем, в шутку говоря о «диктатуре» в Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, в каком случае готов уйти с президентского поста.