В США назвали самую главную задачу американской разведки

Самой главной и трудоемкой задачей Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в ходе работы с правительствами России и Украины было осознать ход мыслей руководства двух государств. Об этом пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в разведке Соединенных Штатов.

«Над главной задачей ЦРУ — узнать, что происходит в головах лидеров РФ и Украины — пришлось очень потрудиться», — отмечается в статье.

По информации издания, ЦРУ удалось неприметно сыграть свою роль в отношениях между Москвой и Киевом.

В материале говорится, что в целях успешного выполнения задач агентам американской разведки пришлось иметь дело с масштабными объемами данных, устанавливать контакты с разными государствами, ряд из которых помогал Российской Федерации, а иные, напротив, старались держаться подальше.

До этого Newsweek писал, что ЦРУ борется с коррупцией на фоне крупных поставок американского оружия Киеву через Восточную Европу.

Ранее агенты ЦРУ рассказали, что разведка США использует Польшу как хаб для связи со своими агентами в РФ и на Украине.