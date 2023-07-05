Высокопоставленный сотрудник военной разведки США высказал мнение, что диверсии со стороны Украины могут привести к катастрофе. Об этом пишет журнал Newsweek.

По мнению неназванного представителя Польши, «невозможно» убедить Киев соблюдать ограничения, выдвинутые руководством США, о ненападении на Россию. Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленные лица США, ЦРУ не знало об украинской диверсионной деятельности.

«По моему скромному мнению, ЦРУ не может понять природу украинского государства и безрассудных фракций, которые там существуют», — заявил польский чиновник.

Как пишет Newsweek, высокопоставленный сотрудник военной разведки США не согласился с поляком, однако отметил, что диверсии могут привести к сложностям. По его мнению, диверсионные атаки и бои на границах создали новые осложнения, и продолжающиеся украинские диверсии «могут иметь катастрофические последствия».

В конце июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН письмо с призывом не допустить провокаций Украины на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Позднее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что в ночь на 5 июля Киев планирует устроить атаку на ЗАЭС. Он утверждал, что удар по атомной электростанции могут нанести ракетой «Точка-У» с радиоактивными отходами в боевой части.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.