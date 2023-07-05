Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В разведке США предупредили о последствиях диверсий Украины

Newsweek: в военной разведке США заявили, что диверсии Киева могут привести к катастрофе

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

Высокопоставленный сотрудник военной разведки США высказал мнение, что диверсии со стороны Украины могут привести к катастрофе. Об этом пишет журнал Newsweek.

По мнению неназванного представителя Польши, «невозможно» убедить Киев соблюдать ограничения, выдвинутые руководством США, о ненападении на Россию. Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленные лица США, ЦРУ не знало об украинской диверсионной деятельности.

«По моему скромному мнению, ЦРУ не может понять природу украинского государства и безрассудных фракций, которые там существуют», — заявил польский чиновник.

Как пишет Newsweek, высокопоставленный сотрудник военной разведки США не согласился с поляком, однако отметил, что диверсии могут привести к сложностям. По его мнению, диверсионные атаки и бои на границах создали новые осложнения, и продолжающиеся украинские диверсии «могут иметь катастрофические последствия».

В конце июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН письмо с призывом не допустить провокаций Украины на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Позднее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что в ночь на 5 июля Киев планирует устроить атаку на ЗАЭС. Он утверждал, что удар по атомной электростанции могут нанести ракетой «Точка-У» с радиоактивными отходами в боевой части.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях