В Грузии исключили любые консультации по Саакашвили

Грузии неинтересны будущие действия Украины после отправки грузинского посла в Тбилиси из-за ситуации вокруг бывшего президента республики Михаила Саакашвили, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, посол страны оставался в Киеве и продолжал свою работу, несмотря на конфликт на Украине.

«В свете того шага, который уже сделан, следующие шаги уже не интересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по вопросу Саакашвили начинать нельзя», — отметил Кобахидзе.

Он также добавил, что считает шаг Украины не только оскорбительным, но и прискорбным. Кобахидзе подчеркнул, что Грузия будет оставаться в режиме «односторонней дружбы» с украинскими властями.

Саакашвили тайно вернулся на родину в середине осени 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. На фоне состояния политика различные европейские страны и Украина, гражданством которой он обладает, начали требовать его перевода за границу для лечения. В начале июля 2023 года появились кадры с очень худым Саакашвили на заседании суда, в ответ на это Киев вызвал посла Грузии и потребовал от него вернуться в Тбилиси, вновь призвав грузинскую сторону отдать экс-президента для лечения.

Ранее в Грузии посоветовали Саакашвили не пытаться уйти от правосудия путем членовредительства.