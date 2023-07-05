МИД России обвинил Зеленского в планах устроить теракт на Запорожской АЭС

Киев планирует теракт на Запорожской АЭС, который затронет весь мир, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

В организации теракта Захарова прямо обвинила президента Украины Владимира Зеленского.

«Нет того уголка планеты, которого это не коснется. Потому что есть такое понятие, как атмосфера, Мировой океан, как та же самая сельскохозяйственная продукция. Если что-то произойдет, это коснется всего: и воздуха, и воды, и продуктов питания», — заявила Захарова.

Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС.

Он добавил, что ВСУ могут использовать ракету «Точка-У» с боевой частью, начиненной радиоактивными отходами, которые были вывезены украинскими войсками 3 июля с Южноукраинской атомной электростанции.

Ранее Минздрав Украины дал рекомендации на случай взрыва ЗАЭС.