Антиглобалист Ионов заявил, что в США преследуют за альтернативную позицию по Украине

Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов заявил, что американские власти преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

Ионов отметил, что в настоящее время у американцев нет легальных, законных и адекватных способов «бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу».

Как сообщил активист, большинство выдвинутых против него американскими властями обвинений как раз связаны с выражением его мнения по Украине. Он отметил, что является первым человеком, которого США официально обвиняют и уголовно преследуют за позицию по поводу СВО.

Ионов уверен в том, что такой процесс нужен властям для создания прецедента, чтобы запугивать остальных граждан.

Ранее Александр Ионов начал подготовку обращения в ООН о действиях Федерального бюро расследований (ФБР) США. Активист требует, чтобы в ООН проверили действия ФБР, поскольку против Ионова в США возбуждено уголовное дело по трем пунктам: создание незаконной сети иностранных агентов на территории США, поддержка спецоперации и создание преступного сообщества. Также в ФБР объявили, что заплатят $10 млн за помощь в поимке Ионова. Ему может грозить пожизненное заключение по американским законам. На территории США его признали иностранным агентом.

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