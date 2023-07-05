Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Антиглобалист Ионов заявил, что в США преследуют за альтернативную позицию по Украине

Антиглобалист Ионов: власти США преследуют за выражение альтернативного мнения по Украине

close
100%
Depositphotos

Глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов заявил, что американские власти преследуют граждан за любое выражение альтернативного мнения об Украине и специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

Ионов отметил, что в настоящее время у американцев нет легальных, законных и адекватных способов «бороться в информационном поле за здравый смысл по украинскому вопросу».

Как сообщил активист, большинство выдвинутых против него американскими властями обвинений как раз связаны с выражением его мнения по Украине. Он отметил, что является первым человеком, которого США официально обвиняют и уголовно преследуют за позицию по поводу СВО.

Ионов уверен в том, что такой процесс нужен властям для создания прецедента, чтобы запугивать остальных граждан.

Ранее Александр Ионов начал подготовку обращения в ООН о действиях Федерального бюро расследований (ФБР) США. Активист требует, чтобы в ООН проверили действия ФБР, поскольку против Ионова в США возбуждено уголовное дело по трем пунктам: создание незаконной сети иностранных агентов на территории США, поддержка спецоперации и создание преступного сообщества. Также в ФБР объявили, что заплатят $10 млн за помощь в поимке Ионова. Ему может грозить пожизненное заключение по американским законам. На территории США его признали иностранным агентом.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях