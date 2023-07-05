Макрон заявил о возможности отключение соцсетей во время кризиса в стране

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отключения социальных сетей в случае обострения кризиса в стране. Об этом он заявил в разговоре с мэрами пострадавших от массовых беспорядков городов, сообщает телеканал BFMTV.

Макрон отметил, что нужно подумать по поводу пользования социальных сетей среди молодежи, а также обсудить возможные запреты. Президент подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации необходимо иметь возможность регулирования социальных сетей и даже их отключения. При этом Макрон обратил особое внимание на то, обсуждение этого вопроса не проводиться «сгоряча».

Ранее сообщалось, что за шесть дней беспорядков во Франции полиция задержала 3625 человек, среди них 1124 несовершеннолетних. К настоящему времени вынесено решение о 380 лишениях свободы, и это не окончательная цифра.

Акции протеста во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Они переросли в столкновения с полицией, погромы магазинов и торговых центров, грабежи.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.