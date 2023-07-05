В Британии пишут, что Уоллес выбыл из кандидатов на пост главы НАТО

Вашингтон заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины, которая исходит от британского оборонного ведомства, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Кандидатура Бена Уоллеса была заблокирована...» — говорится в публикации.

В статье уточняется, что Уоллес был фаворитом ряда государств — членов НАТО. Но в его отношениях с Вашингтоном существовала значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины, так как в помощи Британия часто заходила дальше, чем США.

По данным газеты, администрации президента США Джо Байдена нацелены на то, чтобы следующим генсеком НАТО после ухода Столтенберга стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Столтенберг объявил в Twitter, что останется на посту главы НАТО до 1 октября 2024 года.

Столтенберг возглавляет НАТО с октября 2014 года. Срок его полномочий уже продлевался дважды — один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года на фоне конфликта на Украине. Договоренность о продлении полномочий Столтенберга еще на год, о которой было объявлено 4 июля 2023 года, связана с отсутствием консенсуса внутри альянса по другим кандидатам. По информации СМИ, на его место предлагались самые разные претенденты — от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса до премьер-министр Эстонии Каи Каллас.

Ранее сообщалось, что генсеком НАТО не хотят видеть выходца из СССР.