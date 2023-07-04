Макрону посоветовали после беспорядков починить разбитую Францию

Президенту Франции Эммануэлю Макрону придется уменьшать социальный разрыв между обеспеченными и бедными жителями окраин Франции после погашения беспорядков, однако это дастся ему непросто, пишет газета Politico.

«Перед президентом Эммануэлем Макроном вырисовывается более сложная задача: как решить коренные проблемы, которые выявили беспорядки», — говорится в статье.

По мнению автора, первый срок президента был крайне непростым: он оказался в ситуации протестов «желтых жилетов», пандемией COVID-19 и «постоянной угрозой терроризма» в стране. Теперь его правительство, едва вышедшее из кризиса, связанного с пенсионной реформой, столкнулось с «еще большими потрясениями», касающимися растущего разрыва между состоятельными и бедными французами. Это потребует от главы государства «больше денег для политики, направленной на устранение коренных причин и сокращение социального неравенства в таких областях, как образование и социальное жилье», пишет Politico.

Протесты во Франции начались 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты стали поджигать автомобили, громить витрины и грабить магазины, нападать на полицейских.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.