Власти КНР отложили визит Борреля в Пекин

Власти КНР отложили визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Пекин. Об этом сообщает Reuters.

«Китайские коллеги проинформировали нас о том, что [осуществить визит в] запланированные даты на следующей неделе больше не представляется возможным. Теперь нам нужно найти альтернативы», — пояснила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

Боррель должен был посетить Пекин на следующей неделе, где у него была запланирована встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также с другими высокопоставленными лицами. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Китае Хорхе Толедо.

Толедо говорил, что Брюссель и дальше намерен обсуждать с Пекином вопросы стратегического характера, среди которых соблюдение прав человека и конфликт России и Украины.

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