В МИД обратились к ЕС с вопросом по беспорядкам во Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на продолжение протестов во Франции. В своем Telegram-канале она задалась вопросом о том, как воспримет глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель задержание более 70 человек за участие во французских беспорядках в ночь на 4 июля.

«А что Боррель? Не озабочен судьбой демократии и правами человека?» — написала Захарова.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате беспорядков полиция задержала свыше 1 тыс. человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.