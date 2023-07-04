Экс-глава МИД России назвал условия для диалога с Западом

Отношения России с западными государствами в настоящее время хуже, чем когда-либо, считает бывший глава МИД РФ, экс-секретарь Совбеза и президент РСМД Игорь Иванов. В интервью ТАСС он отметил, что сторонам все же придется налаживать свое взаимодействие.

«Постепенно надо восстанавливать диалог, но уже диалог на тех принципах, который соответствовал бы новым реалиям, где эффективным может быть только равноправный диалог и учет взаимных интересов», — пояснил Иванов.

Он также добавил, что споры между Россией и Западом начали нарастать на фоне становления Москвы как независимого игрока на мировой арене. Иванов подчеркнул, что развитие отношений сторон можно назвать «малоприятным» из-за приближения Североатлантического альянса к российским рубежам.

Отношении России и Запада обострились с началом российской военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Западные государства не только ввели масштабные санкции против Москвы, но и нарастили финансовую и военную поддержку Киева. При этом Запад не стремится поддерживать мирные переговоры, обещая Украине помощь «столько, сколько потребуется».

Ранее в Европе выступили за диалог Запада с Россией.