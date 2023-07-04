Макрон и глава МВД Франции посетили полицейский участок в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно посетил полицейский участок XVII столичного округа, сообщает телеканал BFMTV.

Именно на этом участке базируется бригада парижской полиции по борьбе с уголовными преступлениями. Телеканал сообщил, что вместе с Макроном в участок прибыл министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Президент встретился с сотрудниками полиции, жандармерии, пожарной охраны и некоторых спецподразделений, которые участвуют в подавлении массовых беспорядков.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Париже рекомендовало гражданам России не посещать неблагополучные районы и пригороды крупных городов Франции. Россиян призвали не появляться в местах массового скопления людей и проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток. Российские дипломаты подчеркнули, что обстановка в стране остается напряженной, несмотря на все усилия, предпринимаемые властями.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских. Акции начались в Нантере, после чего к ним подключились жители Лилля и Тулузы. Впоследствии протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией — лишь в ночь на 3 июля в стране задержали 157 участников массовых беспорядков.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.