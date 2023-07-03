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Зеленский поручил МИД Украины предписать послу Грузии покинуть страну

Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину в течение 48 часов

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны выслать грузинского посла и передать предписание о том, чтобы он покинул государство в течение 48 часов. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — написал Зеленский.

Также он призвал грузинские власти передать Украине Михаила Саакашвили, который является гражданином страны.

Ранее в МИД Грузии вызван временный поверенный Украины Александр Шульга из-за санкций против авиакомпании Georgian Airways. По данным канала, встреча дипломата и представителей грузинского МИД уже началась.

До этого основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ожидает от правительства страны реакции на санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его предприятия.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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