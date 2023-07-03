Британские элиты не ненавидят Россию, а просто боятся из-за ее размеров и таящихся в ней загадок. Такое мнение в беседе с Aif.ru выразил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление лордов Ричарда Балфа и Роберта Скидельски на встрече с послом РФ в Великобритании, о том, что ненависть к русским существует в Королевстве далеко не у всех.

«Именно поэтому, не любя нас, боясь нас, хотят с нами договариваться... Однако обмануть при этом нас хотят обязательно. Британцы всегда готовы обманывать, если им позволять это делать. Они — купцы. Купец всегда готов дорого продать плохой товар, но если ему такой возможности не предоставят, он будет «честно» торговать хорошим товаром», — отметил Журавлев.

Он добавил, что британскую элиту устраивает то, что происходит на Украине, но и она уже начала понимать, что это тупик: поэтому появились предложения о переговорах и перемирии.

Посол России в Великобритании Андрей Келин 12 июня провел прием в своей резиденции в Лондоне, на котором присутствовали члены британского парламента. Как пишет The Times, член палаты лордов от консервативной партии Ричард Балф заявил, что посетил прием, чтобы показать «русским, что не все их ненавидят».

В мае Келин заявлял, что Россия готова к миру и пока «не начинала серьезно», но Запад ведет мир к эскалации.