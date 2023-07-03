Глава МИД Венгрии высказался о членстве Украины в НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинство глав МИД в ЕС против членства Украины в НАТО до окончания конфликта в стране. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Вообще это признавали подавляющее большинство моих коллег, министров иностранных дел, в разговорах в закрытом или узком кругу. Другое дело, что открыто обычно звучит другое», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба съязвил в ответ на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина уже потеряла суверенитет.

30 июня Орбан заявил, что Евросоюз тратит огромные средства на поддержку Украины, но это «не дает никаких результатов». По его словам, эти деньги можно было бы использовать для внутренних вопросов, в том числе в качестве помощи венграм и полякам.

Также советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявлял, что Будапешт считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные €50 млрд, до тех пор пока неизвестно, какую сумму выплатил ЕС Киеву ранее и куда эти деньги пошли.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.