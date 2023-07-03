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Памфилова назвала выборы президента России 2024 года особенными

Памфилова заявила, что от предстоящих выборов президента будет зависеть будущее России

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kremlin.ru

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что президентские выборы в 2024 году не просто очередные выборы, от них зависит будущее России и мира, и в других странах понимают это. Об этом она сказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

По словам Памфиловой, потенциально на выборах в этом году 21,5 миллионов граждан смогут проголосовать дистанционно.

Глава ЦИК добавила, что комиссия делает максимальный акцент на создании «действенной, эффективной системы гражданского контроля» за дистанционным голосованием.

Кроме того, цифровой аналог системы ГАС «Выборы», которая совсем не зависит от интернета, будет готова к выборам президента в 2024 году.

Также Памфилова заявила о важности того, чтобы работа по цифровизации двигалась по требованиям, чтобы и «железо», и программное обеспечение были российскими.

В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявлял, что западные страны хотят расшатать внутриполитическую стабильность перед президентскими выборами в России в 2024 году.

Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно законодательству страны, должны состояться 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации РФ не ранее, чем за 100 дней, и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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