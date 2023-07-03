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Политолог назвал трех союзников России в Европе

Политолог Хомяков: Венгрия, Австрия и Словакия являются союзниками России

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Венгрия, Словакия и Австрия могут стать полноценными союзниками России. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Владимир Хомяков. Он отметил, что с помощью этих государств Москва сможет не только обходить западные санкции, но и усложнить помощь Киеву.

«Начавшийся процесс станет катастрофой для всего евроатлантического единства. И в перспективе положит конец американскому владычеству над Европой», — отметил Хомяков.

Он напомнил, что в Австрии 50 тысяч граждан подписали петицию с требованием к своему канцлеру прекратить поддержку Киева, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно говорит о необходимости отказа от украинского проекта. Что касается Словакии, экс-премьер Роберт Фицо пообещал в случае прихода к власти прекратить поддерживать киевский режим, заключил политолог.

Ранее Госдеп США объявил о планах выделить порядка $3,9 млн на «национальное восстановление» Украины.

В конце июня Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $500 млн.

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