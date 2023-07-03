Грузинская оппозиция планировала войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и Сочи

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе утверждает, что некоторые грузинские оппозиционеры во время попытки мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в России якобы планировали войти на танках в Абхазию, Южную Осетию и даже Сочи. Слова политика приводит ТАСС.

По словам Кобахидзе, представители грузинской оппозиции «болели» за Пригожина, «посвящали ему лозунги и стихи» и по мере успехов ЧВК намеревались войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, «но и взять Сочи».

Кобахидзе добавил, что своей реакцией на события в России оппозиционеры показали, что им выгоден любой повод для открытия в Грузии второго фронта. По словам политика, в случае открытия в Грузии второго фронта вступить в войну пришлось бы как с абхазами, так и с осетинами. Глава партии подчеркнул, что в таком случае грузины, абхазы и осетины снова пролили бы кровь друг друга, что стало бы «величайшим преступлением перед будущими поколениями».

Кобахидзе добавил, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена только мирным путем, республика обязана не только вернуть утраченные территории, но и восстановить доверие абхазов и осетин.

Вечером 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК «ударом в спину».

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

Ранее Путин назвал сумму заработка Пригожина с начала СВО.