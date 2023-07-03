Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на прошедшую неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Луганском направлении потеряли около трех тысяч солдат. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

По словам подполковника, за неделю российским военнослужащим удалось отразить более 50 атак украинских войск на Луганском направлении. Марочко отметил, что российские бойцы сумели пресечь деятельность 14 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ.

Кроме того, военный уточнил, что украинская армия на этом направлении за неделю потеряла около 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, десять танков, в том числе иностранные машины, 40 буксируемых и самоходных артиллерийских систем.

В конце июня Андрей Марочко заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины, используя западные бронетехники и танки, пытались прорвать линию обороны российских войск в районе города Артемовск (украинское название — Бахмут).

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