Макрон начал совещание по борьбе с беспорядками во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал совещание по борьбе с беспорядками в стране. Кадры начала заседания показал французский телеканал BFMTV.

В совещании, которое проходит в Елисейском дворце, принимают участие члены правительства Франции, в том числе премьер-министр Элизабет Борн, глава МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

Ранее BFMTV сообщил, что власти десяти коммун на севере Франции вводят комендантский час для борьбы с беспорядками.

Ранее 2 июля глава Ассоциации мэров Франции Давид Лиснар заявил, что 3 июля перед зданиями мэрий по всей стране пройдут митинги, на которых граждане выступят против беспорядков. Бабушка застреленного подростка призвала прекратить беспорядки.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.