Канцлер Германии прокомментировал погромы во Франции

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал вероятность того, что беспорядки во Франции перекинутся на ФРГ. О рисках глава правительства республики высказался в эфире телеканала ARD.

По его словам, которые приводит НСН, сравнивать ситуацию в Германии и Франции некорректно.

Нет никаких признаков, что беспорядки повторятся в ФРГ, считает Шольц.

Протесты во Франции вспыхнули после убийства 17-летнего подростка полицейскими в пригороде Парижа. Участники беспорядков начали грабить отделения банков и магазины, поджигать автомобили и вступать в противостояние со стражами порядка.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии 2 июля десятки человек вышли на акцию протеста после начала беспорядков во Франции.