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Американский дипломат посчитал США главной угрозой глобальной безопасности

Американский дипломат Хаас: США являются самой серьезной угрозой глобальной безопасности

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Pexels

Американский политолог и экс-глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас выразил мнение, что США являются самой серьезной угрозой глобальной безопасности. Об этом сообщает The New York Times.

«Самая серьезная угроза для глобальной безопасности? Сами Соединенные Штаты Америки. Это мы», — сказал он.

С точки зрения Хааса, сейчас значимость внутренней угрозы для государства впервые за его жизнь превзошла значимость внешней и «никто не хотел бы скопировать» внутриполитическую ситуацию в США, которая привела к непредсказуемости и нехватке стабильности.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев до этого назвал США главным мировым диктатором, поскольку страна под предлогом свободы слова попирает суверенитеты других государств. Также он сообщил, что предстоящий «Саммит за демократию» проходит в рамках начавшейся в США президентской гонки. Встреча станет «очередным собранием в пользу мироустройства», в котором Вашингтон намерен продолжить играть центральную роль.

Ранее кандидат в президенты США рассказал о роли Вашингтона в конфликте на Украине.

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