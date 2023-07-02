Канцлер ФРГ ответил на вопрос о возможности беспорядков в стране, как во Франции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит признаков того, чтобы в Германии могли случиться беспорядки наподобие событий во Франции. Об этом сообщает ARD.

«Нет никаких признаков этого. «Партии «плохого настроения» заявили нам, что ожидаются «зима ярости» и «осень ярости», но их не было, а именно потому, что мы много сделали для смягчения последствий, связанных с удорожанием поставок со всего мира энергоресурсов для Германии, и быстро приложили все усилия для обеспечения энергоснабжения», — сказал канцлер.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн до этого потребовала максимально жесткого наказания для участников нападения на представителей властей в ходе беспорядков.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.