Премьер Франции потребовала жестко наказать напавших на представителей местной власти

Премьер-министр Франции Элизабет Борн потребовала максимально жесткого наказания для участников нападения на представителей властей в ходе беспорядков, передает телеканал BFM.

«От прокуратуры и юстиции мы требуем максимально жесткого подхода к тем, кто совершает такие действия», — сказала она.

Ранее правительство Великобритании обновило рекомендации для жителей страны, которые отправятся во Францию, где продолжаются протесты. Граждан предупреждают о возможном насилии на акциях и проблемах с транспортом.

Власти напомнили, что во Франции с 27 июня продолжаются протесты, «многие из которых превратились в ожесточенное противостояние». Отмечается, что протестующие громят автомобили, общественные здания и магазины.

Кроме того, пишут британские власти, в отдельных районах могут вводить комендантский час. Гражданам Великобритании рекомендовали следить за информации из СМИ, избегать мест беспорядков, а также следовать советам местных властей.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.