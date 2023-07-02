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Захарова прокомментировала призывы к силовому решению протестов во Франции

Захарова заявила о разрушении «мнимой толерантности» во Франции из-за призывов к силе

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что силовое решению протестов во Франции, к которому призывает профсоюз французской полиции, свидетельствуют о разрушении «мнимой толерантности» в стране.

Ранее профсоюзы французской полиции Alliance Police Nationale и Unsa Police заявили о недостаточно действующих мер по подавлению протестов и призвали добиться спокойствия силой, пишет дипломат.

«Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью», — считает Захарова.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон проведет вечером 2 июля совещание по борьбе с беспорядками.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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