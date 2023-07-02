МИД Австрии рассказал об охране российских учреждений в стране после мятежа Пригожина

Австрия приняла меры для обеспечения безопасности российских и украинских учреждений после мятежа в России главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF, передает ТАСС.

«Речь идет о принятии соответствующих мер, чтобы защитить украинские и российские учреждения здесь в Австрии», — сказал Шалленберг, подчеркнув, что Австрия, как страна, принимающая международные представительства, обязана это делать.

Австрийское правительство, по словам главы МИД, должно заботиться о сохранении стабильности, «когда самый большой сосед Европы переживает мятеж».

Ранее госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что глава ведомства Петер Сийярто знал о событиях в России во время мятежа лучше, чем многие другие.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».