Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Австрии рассказал об охране российских учреждений в стране после мятежа Пригожина

Глава МИД Австрии заявил о принятии мер для защиты российских учреждений после мятежа в РФ

close
100%
Imago/Martin Juen/Global Look Press

Австрия приняла меры для обеспечения безопасности российских и украинских учреждений после мятежа в России главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF, передает ТАСС.

«Речь идет о принятии соответствующих мер, чтобы защитить украинские и российские учреждения здесь в Австрии», — сказал Шалленберг, подчеркнув, что Австрия, как страна, принимающая международные представительства, обязана это делать.

Австрийское правительство, по словам главы МИД, должно заботиться о сохранении стабильности, «когда самый большой сосед Европы переживает мятеж».

Ранее госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что глава ведомства Петер Сийярто знал о событиях в России во время мятежа лучше, чем многие другие.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Все новости на тему:
Мятеж Пригожина
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях