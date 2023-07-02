Глава МИД Украины съязвил в ответ на слова премьера Венгрии о потере Украиной суверенитета

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба съязвил в ответ на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина уже потеряла суверенитет. Об этом пишет Politico.

«Все это просто бла-бла-бла», — заявил Кулеба.

По его словам, он устал сопротивляться «бессмысленным аргументам».

Ранее Орбан заявил, что Украина потеряла свой суверенитет и не сможет воевать, если Запад не будет ее поддерживать и поставлять оружие.

30 июня Орбан заявил, что Евросоюз тратит огромные средства на поддержку Украины, но это «не дает никаких результатов». По его словам, эти деньги можно было бы использовать для внутренних вопросов, в том числе в качестве помощи венграм и полякам.

Также советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявлял, что Будапешт считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные €50 млрд, до тех пор пока неизвестно, какую сумму выплатил ЕС Киеву ранее и куда эти деньги пошли.

Ранее Орбан исключил возможность победы Украины над Россией.