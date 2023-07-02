В Госдуме готовят запрет родственникам чиновников на выезд в недружественные страны

ЛДПР в Госдуме готовит законопроект о запрету родственникам чиновников на выезд в недружественные страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Каргинова.

«И в мирное время информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывала раздражение в обществе. А сейчас, когда Россия вынуждена противостоять группе западных стран во главе с США, спровоцировавших конфликт на Украине, подобные вояжи, да еще в страны, которые ввели санкции против нашей Родины, не только непозволительны, но и опасны», — пояснил Каргинов.

Он добавил, что под запрет на выезд в недружественные страны могут попасть родственники федеральных чиновников, в том числе губернаторов, министров, судей, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и глав муниципальных образований. В проекте также указаны топ-менеджеры госкорпораций и члены совета директоров Центрального банка.

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