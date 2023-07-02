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В Госдуме готовят запрет родственникам чиновников на выезд в недружественные страны

ЛДПР готовит законопроект о запрету родственникам чиновников на выезд в недружественные страны

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Depositphotos

ЛДПР в Госдуме готовит законопроект о запрету родственникам чиновников на выезд в недружественные страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Каргинова.

«И в мирное время информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывала раздражение в обществе. А сейчас, когда Россия вынуждена противостоять группе западных стран во главе с США, спровоцировавших конфликт на Украине, подобные вояжи, да еще в страны, которые ввели санкции против нашей Родины, не только непозволительны, но и опасны», — пояснил Каргинов.

Он добавил, что под запрет на выезд в недружественные страны могут попасть родственники федеральных чиновников, в том числе губернаторов, министров, судей, депутатов, сотрудников правоохранительных органов и глав муниципальных образований. В проекте также указаны топ-менеджеры госкорпораций и члены совета директоров Центрального банка.

Ранее министерство обороны Украины отстранило временно исполняющего обязанности директора департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова через три дня после его назначения на эту должность.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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