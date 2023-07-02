В Гонконге отмечают воссоединение с Китаем

Специальный административный район (САР) Гонконг отмечает 26-ю годовщину возвращения под юрисдикцию Китая после освобождения от колониального правления Британии, которое продлилось более полутора сотен лет, сообщает ТАСС.

Глава администрации Гонконга Джон Ли призвал сохранять бдительность в отношении враждебных Китаю и Гонконгу сил на фоне перспектив экономического роста.

«Деструктивные силы используют средства мягкого сопротивления и по-прежнему скрываются в нашем городе. Мы должны сохранять бдительность и занимать активную позицию при обеспечении национальной безопасности, а также в полной и искренней мере реализовать принцип «одна страна — две системы», — заявил Ли.

По словам главы САР, в 2023 году ожидается экономический рост от 3,5% до 5,5%.

В городе, в качестве праздничной меры, весь общественный транспорт стал на день бесплатным, а крупные торговые сети и рестораны объявили о скидках и других акциях.

Ранее полиция Гонконга задержала четырех активистов в годовщину событий на площади Тянаньмень.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.