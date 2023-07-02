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Король Нидерландов покаялся за рабовладение

Король Виллем-Александр принес извинения за роль Нидерландов в рабовладении

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Patrick van Katwijk/Global Look Press

Король Виллем-Александр принес извинения за роль Нидерландов в рабовладении в день 150-летия отмены рабства в стране, сообщает РИА Новости.

«Сегодня, как ваш король и как член правительства, я лично приношу извинения. Работорговля и рабство признаны преступлением против человечества, но штатгальтеры и королевский дом Оранских ничего не сделали, чтобы помешать этому», — заявил голландский король.

Он напомнил о временах Второй Мировой войны, когда страна не смогла «спрятаться за законами» и попросил прощение за бездействие и то, что королевская династия Оранских-Нассау (правящий дом) заработала на рабовладении €545 миллионов в период с 1675 по 1770 годы.

Нидерланды использовали рабов для работы в колониях в Карибском море — Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, а также Карибские Нидерланды. На данный момент, это заморские территории Нидерландов.

Ранее в МИД Франции отвергли обвинения ООН о расизме в адрес полиции.

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