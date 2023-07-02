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Посол Германии рассказал, между какими странами развернется центральный конфликт XXI века

Будущий посол ФРГ в РФ Ламбсдорф: основной конфликт XXI века развернется между США и КНР

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Sandro Halank/Wikimedia Commons

Будущий посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф (Свободная демократическая партия) заявил, что центральный конфликт XXI века развернется между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

«Нам, немцам, должно быть ясно, что мы в глобальном сравнении не являемся мелким игроком, но и не супердержава. Центральный конфликт XXI века будет разворачиваться между США и Китаем. Здесь мы должны знать, на какой стороне находимся», — заявил дипломат.

По его словам, европейским политикам необходимо сплотиться, а также занять сторону демократического партнера. Посол добавил, что для него, как для либерала, защита свободы имеет центральное значение.

До этого будущий посол Германии в России заявил, что в настоящее время существует немного возможностей для урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.

21 июня стало известно, что Россия выдала предварительное согласие на назначение нового посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа, в ближайшее время он получит визу.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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