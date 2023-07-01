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Премьер Испании пообещал Украине безоговорочную помощь

Премьер Санчес: Испания поможет Киеву столько, сколько потребуется, независимо от цены

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Eduardo Parra/Global Look Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе выступления перед депутатами Верховной Рады пообещал, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на цену, которую придется заплатить. Его слова приводит газета El Mundo.

«Мы будем поддерживать Украину вне зависимости от цены», — сказал глава испанского правительства.

Также он объявил о выделении нового пакета помощи Украине на €55 млн.

Санчес приехал в Киев в первый день председательства королевства в Совете Европейского союза.

Испания 1 июля приняла на шесть месяцев обязанности государства — председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Швеции. 1 января 2024 года такое право перейдет к Бельгии.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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