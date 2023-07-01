Макрона осудили за попытку переложить ответственность за беспорядки во Франции

Заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что беспорядки в стране были спровоцированы в том числе и видеоиграми, крайне нелепы, заявил экс-депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.

«Макрон мгновенно обвинил «видеоигры», которые «отравили разум участников беспорядков», — цитирует политика Общественная служба новостей.

Он иронично подчеркнул. что с таким уровнем анализа, как у президента страны, массовые беспорядки закончатся еще не скоро.

Ранее сообщалось, что беспорядки начались после 27 июня, когда сотрудник полиции застрелил 17-летнего подростка во время дорожной проверки в пригороде Парижа Нантере.